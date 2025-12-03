Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Бывший главный тренер "Ахмата" может сменить Ромащенко в "Урале"

Екатеринбургский клуб может поменять тренера.
Фото: ФК "Ахмат"
По данным источника, руководство "Урала" рассматривают возможность назначения Александра Сторожука на пост главного тренера команды в случае отставки Мирослава Ромащенко.

Последним местом работы в тренерской карьере Сторожука был грозненский "Ахмат", который он возглавлял с 16 июня по 5 августа 2025 года.

По итогам первой части сезона "Урал" с 41 набранным очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги, отставая от лидирующего в чемпионате "Факела" на семь баллов.

Источник: "Чемпионат"

