Бывший главный тренер "Ахмата" может сменить Ромащенко в "Урале"

По данным источника, руководство "Урала" рассматривают возможность назначения Александра Сторожука на пост главного тренера команды в случае отставки Мирослава Ромащенко.
Последним местом работы в тренерской карьере Сторожука был грозненский "Ахмат", который он возглавлял с 16 июня по 5 августа 2025 года.
По итогам первой части сезона "Урал" с 41 набранным очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги, отставая от лидирующего в чемпионате "Факела" на семь баллов.
Источник: "Чемпионат"
