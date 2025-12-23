Матчи Скрыть

Ташуев близок к назначению на пост главного тренера "Енисея" - источник

Сергей Ташуев может занять пост главного тренера "Енисея".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, на данный момент красноярский клуб ведет переговоры с российским специалистом.

Ранее Сергей Ташуев являлся главным тренером "Ахмата". Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

"Енисей" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Клуб набрал 23 очка в 21-м матче чемпионата.

Источник: Metaratings

