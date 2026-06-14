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Трамп отреагировал на разгромную победу США в матче ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу национальной команды над Парагваем в матче ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Американцы уверенно начали домашний турнир, обыграв соперника со счётом 4:1. Глава США поздравил футболистов с успешным стартом на мировом первенстве.

- Поздравляю сборную США с крупной победой со счётом 4:1 над очень сильной командой Парагвая. Так держать! - написал президент страны.

Благодаря этой победе команда Маурисио Почеттино набрала три очка и возглавила группу D. В другом матче квартета встретятся сборные Австралии и Турции.

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