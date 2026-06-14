Бразилия повторила сценарий, который никогда не приводил её к победе на чемпионате мира

Сборная Бразилии продлила неудачную для себя тенденцию на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Команда Карло Анчелотти не смогла обыграть Марокко в стартовом матче ЧМ-2026, завершив встречу со счётом 1:1.



Для бразильцев эта ничья может оказаться тревожным сигналом. Дело в том, что "селесао" ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат мира после того, как начинали турнир с ничьей или поражения.



Все пять титулов сборная Бразилии завоевала в розыгрышах, где побеждала уже в первом матче группового этапа. Последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.