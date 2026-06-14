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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Бразилия повторила сценарий, который никогда не приводил её к победе на чемпионате мира

Сборная Бразилии продлила неудачную для себя тенденцию на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Команда Карло Анчелотти не смогла обыграть Марокко в стартовом матче ЧМ-2026, завершив встречу со счётом 1:1.

Для бразильцев эта ничья может оказаться тревожным сигналом. Дело в том, что "селесао" ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат мира после того, как начинали турнир с ничьей или поражения.

Все пять титулов сборная Бразилии завоевала в розыгрышах, где побеждала уже в первом матче группового этапа. Последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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