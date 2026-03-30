Экс-тренер "Урала" Ромащенко высказался об игре команды при Березуцком

"Тяжело давать глобальную оценку "Уралу", но после рестарта сезона видим неудовлетворительные результаты. Ситуация неприемлемая, команда получает удар за ударом, и это сказывается.Но впереди ещё восемь туров, и самое важное - не смотреть в таблицу, а покопаться в себе каждому футболисту", - сказал Ромащенко "Чемпионату".
Мирослав Ромащенко являлся главным тренером "Урала" с конца июня 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне команда провела 23 матча, одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В начале декабря 2025 года пресс-служба "Урала" сообщила об уходе белорусского специалиста.
Новым главным тренером команды стал Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в Первой лиге.