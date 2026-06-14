Ари: уверен, "Торпедо" сможет выйти в РПЛ в следующем сезоне

"Хотел бы только пожелать клубу удачи и выйти в РПЛ в следующем сезоне. У "Торпедо" очень большой, красивый проект. Уверен, они смогут выйти в РПЛ.Да, даже без меня - это футбол. Неважно, в клубе ты или нет, если уважаешь команду, будешь желать ей успехов", - сказал Ари "РБ Спорту".
По итогам прошедшего сезона Первой лиги московское "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах. Команда одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений в рамках чемпионата.
В конце мая 2026 года пресс-служба клуба объявила о назначении Александра Сторожука новым главным тренером.