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Ари: уверен, "Торпедо" сможет выйти в РПЛ в следующем сезоне

Бывший спортивный директор "Торпедо" Ари высказался о перспективах клуба.
Фото: ФК "Торпедо"
Ари заявил, что у московского клуба очень большой и красивый проект.

"Хотел бы только пожелать клубу удачи и выйти в РПЛ в следующем сезоне. У "Торпедо" очень большой, красивый проект. Уверен, они смогут выйти в РПЛ.
Да, даже без меня - это футбол. Неважно, в клубе ты или нет, если уважаешь команду, будешь желать ей успехов", - сказал Ари "РБ Спорту".

По итогам прошедшего сезона Первой лиги московское "Торпедо" заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах. Команда одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений в рамках чемпионата.

В конце мая 2026 года пресс-служба клуба объявила о назначении Александра Сторожука новым главным тренером.

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