В "Текстильщике" прокомментировали уход Кириченко с поста главного тренера

"Дмитрием Кириченко было принято решение уйти из "Текстильщика" по окончании контракта. По новому контракту обсуждения не было, было принято решение об уходе.
Причины ухода он сам сообщит, если посчитает нужным. Со своей стороны это я не буду комментировать", - сказал Плаксин.
Об уходе специалиста с поста главного тренера клуб сообщил сегодня, 1 июля. Кириченко возглавлял "Текстильщик" с апреля 2024 года и вывел команду по итогам прошедшего сезона в Первую лигу.
Напомним, ранее свой пост оставил президент клуба Сергей Чесноков, а также в течение суток ушли 7 игроков, включая капитана команды.
Источник: "Чемпионат"