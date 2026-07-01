В "Текстильщике" прокомментировали уход Кириченко с поста главного тренера

Генеральный директор "Текстильщика" Роман Плаксин рассказал о причинах ухода главного тренера команды Дмитрия Кириченко.

Фото: ФК "Текстильщик"

"Дмитрием Кириченко было принято решение уйти из "Текстильщика" по окончании контракта. По новому контракту обсуждения не было, было принято решение об уходе.