Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 4 1 4
БельгияЗавершен
Аргентина
19:00
ЕгипетНе начат
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЫспартаспорНе начат
Динамо Мх
14:00
ХимнасияНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Факел
19:00
РостовНе начат

Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо" после ЧМ-2026 - источник

Стало известно, когда защитник сборной Парагвая Хуан Касерес вернется в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, защитник сборной Парагвая Хуан Касерес вернется в расположение московского "Динамо" к 25 июля.

26-летний Касерес принимал участие на чемпионате мира-2026 в составе сборной Парагвая. На текущем мундиале игрок беле-голубых провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

В 1/8 финала команда Парагвая проиграла сборной Франции (0:1) и вылетела из турнира.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится