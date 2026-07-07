По данным источника, защитник сборной Парагвая Хуан Касерес вернется в расположение московского "Динамо" к 25 июля.
26-летний Касерес принимал участие на чемпионате мира-2026 в составе сборной Парагвая. На текущем мундиале игрок беле-голубых провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.
В 1/8 финала команда Парагвая проиграла сборной Франции (0:1) и вылетела из турнира.
Источник: "СЭ"
Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо" после ЧМ-2026 - источник
Стало известно, когда защитник сборной Парагвая Хуан Касерес вернется в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"