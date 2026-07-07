Мартинес объявил своё решение по будущему в сборной Португалии

Роберто Мартинес покинет сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026.

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- Я приехал в Португалию с целью выиграть чемпионат мира. Раз этого сделать не удалось, не вижу причин продолжать работу. Теперь руководство федерации может принять решение по новому главному тренеру. Мой контракт заканчивается сегодня, - цитирует специалиста Record.

Тренер отметил, что приезжал в Португалию ради победы на чемпионате мира, поэтому после неудачи не видит смысла продолжать работу.Напомним, португальцы 6 июля встречались с Испанией и уступили с минимальным преимуществом - 0:1. Мартинес возглавлял сборную Португалии с января 2023 года.