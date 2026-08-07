Главный тренер "Уфы" Тетрадзе получил дисквалификацию на один месяц

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Уфы" Омари Тетрадзе.

Фото: ФК "Уфа"

Пресс-служба РФС сообщает, что КДК РФС дисквалифицировал Омари Тетрадзе на один месяц. Главный тренер "Уфы" получил наказание за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча с учётом ранее имевшегося рецидива. Кроме того, тренер получил штраф в размере 5 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.



В четвертом туре Первой Лиги уфимцы на домашнем стадионе сыграли вничью с "КАМАЗом" - 1:1, с 45-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Залимхана Юсупова. Омари Тетрадзе был удален в концовке этой встречи за неспортивное поведение и оскорбления в адрес официальных лиц матча.



Тетрадзе возглавляет "Уфу" с 2025 года, ранее он был главным тренером "Тобола", "Енисея" и ряда других российских и казахстанских клубов.