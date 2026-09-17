Голами за волгоградский клуб отличились защитник Александр Клещенко и нападающий Илья Родионов. Итоговый счет встречи - 2:0 в пользу "Ротора".
Первая лига
12 тур
Голы: Родионов, 39, Клещенко, 84.
"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Крутовских, Гапечкин, Иванников, Першин, Криушичев, Джебов, Симонов, Ищенко, Библик.
"Ротор": Чагров, Клещенко, Эмерсон, Покидышев, Хитяев, Манелов, Горелов, Умников, Симонян, Родионов, Эльдарушев.
Предупреждения: Джебов, 11.
"Ротор" уверенно победил "Текстильщик" в 12-м туре Первой лиги
"Ротор" одержал гостевую победу над ивановским "Текстильщиком" в 12-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Ротор"