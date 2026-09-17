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"Ротор" уверенно победил "Текстильщик" в 12-м туре Первой лиги

"Ротор" одержал гостевую победу над ивановским "Текстильщиком" в 12-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Ротор"
Голами за волгоградский клуб отличились защитник Александр Клещенко и нападающий Илья Родионов. Итоговый счет встречи - 2:0 в пользу "Ротора".

Первая лига

12 тур

Голы: Родионов, 39, Клещенко, 84.

"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Крутовских, Гапечкин, Иванников, Першин, Криушичев, Джебов, Симонов, Ищенко, Библик.

"Ротор": Чагров, Клещенко, Эмерсон, Покидышев, Хитяев, Манелов, Горелов, Умников, Симонян, Родионов, Эльдарушев.

Предупреждения: Джебов, 11.

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