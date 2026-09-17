Голкипер "Родины": мы ни в коем случае не будем даже в стыках

"Многие эксперты говорят, что с такой организацией игры в обороне "Родине" не остаться в РПЛ? Пусть говорят. В конце сезона посмотрим. Сейчас можно что угодно говорить. Я верю в то, что мы ни в коем случае не будем даже в стыках", - сказал Волков "Советскому спорту".
На данный момент московская "Родина" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 5 очков в девяти встречах. Подопечные Хуана Диаса одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Команда забила 10 голов и пропустила 22 мяча в текущем розыгрыше чемпионата.