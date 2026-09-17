Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Ахмат1 тайм
Ростов
0 - 1 0 1
Динамо1 тайм
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
0 - 2 0 2
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Голкипер "Родины": мы ни в коем случае не будем даже в стыках

Футболист "Родины" Сергей Волков ответил экспертам, которые критикуют игру команды в обороне.
Фото: ФК "Родина"
"Многие эксперты говорят, что с такой организацией игры в обороне "Родине" не остаться в РПЛ? Пусть говорят. В конце сезона посмотрим. Сейчас можно что угодно говорить. Я верю в то, что мы ни в коем случае не будем даже в стыках", - сказал Волков "Советскому спорту".

На данный момент московская "Родина" занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 5 очков в девяти встречах. Подопечные Хуана Диаса одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Команда забила 10 голов и пропустила 22 мяча в текущем розыгрыше чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится