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Ташуев рассказал, что мешало ему тренировать в "Енисее"

Бывший тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев высказался о своей работе в "Енисее".
Фото: ФК "Енисей"
Российский специалист заявил, что хроническая болезнь мешала ему тренировать в "Енисее". Он поблагодарил руководство бывшего клуба за помощь с обследованием.

"Был момент в Красноярске, когда я столкнулся с хронической болезнью, которая сильно мешала работе. Я не понимал, что это такое. Нужно отдать должное, что руководители помогли мне с обследованием.
Сегодня чувствую себя 20-летним. Просто летаю! Готов к работе в любой момент", - сказал Ташуев "Спорт-Экспрессу".

Сергей Ташуев был назначен главным тренером красноярского "Енисея" в декабре 2025 года. Вчера, 16 сентября, клуб сообщил об уходе специалиста.

В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 встреч, одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

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