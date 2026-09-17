Ташуев рассказал, что мешало ему тренировать в "Енисее"

"Был момент в Красноярске, когда я столкнулся с хронической болезнью, которая сильно мешала работе. Я не понимал, что это такое. Нужно отдать должное, что руководители помогли мне с обследованием.Сегодня чувствую себя 20-летним. Просто летаю! Готов к работе в любой момент", - сказал Ташуев "Спорт-Экспрессу".
Сергей Ташуев был назначен главным тренером красноярского "Енисея" в декабре 2025 года. Вчера, 16 сентября, клуб сообщил об уходе специалиста.
В текущем сезоне под его руководством команда провела 11 встреч, одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.