Ташуев рассказал, что мешало ему тренировать в "Енисее"

Бывший тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев высказался о своей работе в "Енисее".

Фото: ФК "Енисей"

"Был момент в Красноярске, когда я столкнулся с хронической болезнью, которая сильно мешала работе. Я не понимал, что это такое. Нужно отдать должное, что руководители помогли мне с обследованием.