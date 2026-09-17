"Краснодар" не сумел победить "Оренбург"

Матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, "быки" в третьем подряд туре РПЛ играют вничью.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко в девяти встречах. "Оренбург" располагается на одиннадцатой строчке с 9 баллами в своем активе.
Чемпионат России
9 тур
"Оренбург": Овсянников, Хотулёв, Татаев (Жоао Силва, 90+3), Лукашов, Ценов, Пуэбла (Голыбин, 75), Назаренко, Рыбчинский, Пыхчеев (Мехия, 68), Томпсон (Касаджиков, 68), Гузина (Жезус, 75).
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания (Пальцев, 82), Дуглас Аугусто, Батчи, Уткин (Оздоев, 66), Черников (Ленини, 82), Боселли (Воробьёв, 62), Кордоба.
Предупреждения: Татаев, 17, Хотулёв, 20, Тормена, 31, Мехия, 77, Черников, 79, Батчи, 86, Кордоба, 89, Назаренко, 90.