Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Ахмат1 тайм
Ростов
0 - 1 0 1
Динамо1 тайм
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
0 - 2 0 2
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

"Краснодар" не сумел победить "Оренбург"

"Краснодар" и "Оренбург" не смогли выявить победителя в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, "быки" в третьем подряд туре РПЛ играют вничью.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко в девяти встречах. "Оренбург" располагается на одиннадцатой строчке с 9 баллами в своем активе.

Чемпионат России

9 тур

"Оренбург": Овсянников, Хотулёв, Татаев (Жоао Силва, 90+3), Лукашов, Ценов, Пуэбла (Голыбин, 75), Назаренко, Рыбчинский, Пыхчеев (Мехия, 68), Томпсон (Касаджиков, 68), Гузина (Жезус, 75).

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания (Пальцев, 82), Дуглас Аугусто, Батчи, Уткин (Оздоев, 66), Черников (Ленини, 82), Боселли (Воробьёв, 62), Кордоба.

Предупреждения: Татаев, 17, Хотулёв, 20, Тормена, 31, Мехия, 77, Черников, 79, Батчи, 86, Кордоба, 89, Назаренко, 90.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +12
  • Не нравится