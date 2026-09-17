Мусаев высказался о ничьей "Краснодара" с "Оренбургом"

"Традиционно тяжелый матч в Оренбурге, тяжелое поле. Соперник любит силовой футбол, важно играть так, как нам хотелось, опустить мяч вниз.
Нам не хватило (для победы) настоять на своей игре. По самоотдаче претензий нет, были хорошие возможности, чтобы выиграть, но не получилось", - передает слова Мусаева "Матч ТВ".
Сегодня, 17 сентября, "Оренбург" на своем поле принимал "Краснодар" в рамках девятого тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе "Газовик". Команды не смогли выявить победителя в этой игре - 0:0.
На данный момент "быки" занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" располагается на 11-м.