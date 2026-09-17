"Как можно бороться за чемпионство с Уткиным и Оздоевым в составе?" Червиченко разнес "Краснодар"

Фото: ФК "Краснодар"

"У "Краснодара" ожидаемый синдром - как только они уходят в отрыв на 9 и более очков, то начинают наступать на грабли, которые тянутся еще с далекого прошлого. Очевидно, что они поплыли. То, как они играют в последних матчах, – ужас. Я не понимаю, как можно бороться за чемпионство, имея в составе Уткина и Оздоева?