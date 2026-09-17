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"Как можно бороться за чемпионство с Уткиным и Оздоевым в составе?" Червиченко разнес "Краснодар"

Футбольный функционер Андрей Червиченко в беседе с Rusfootball.info высказался о матче "Краснодара" против "Оренбурга" в 9-м туре РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"У "Краснодара" ожидаемый синдром - как только они уходят в отрыв на 9 и более очков, то начинают наступать на грабли, которые тянутся еще с далекого прошлого. Очевидно, что они поплыли. То, как они играют в последних матчах, – ужас. Я не понимаю, как можно бороться за чемпионство, имея в составе Уткина и Оздоева?
Это же смех! Особенно вопрос по Уткину: человек оказался не нужен в "Торпедо". В общем, если "Краснодар" не проснется, то они могут попрощаться с мечтами о чемпионстве. Тот же "Спартак" сейчас хорош и вполне может нагнать их», – сказал Червиченко.

"Краснодар" с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, "Оренбург" с девятью очками - на 11-й строчке.

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