Спортивный директор "Уфы" Анзор Саная рассказал о финансовом состоянии клуба.

Фото: ФК "Уфа"

По остальному – бывает так, что поступление средств может задерживаться. К сожалению, это случается, - цитирует Саная "Чемпионат"

По словам Саная, клуб погасил долги по налоговой части.- По налоговой части погасили все долги. Все счета разблокированы, клуб функционирует.Ранее в СМИ появилась информация, что у "Уфы" есть финансовые проблемы - отмечалось, что футболисты не получают премиальные, а клуб не может расплатиться с подрядчиками за перелеты и проживание команды.После 19 сыгранных туров уфимцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 23 набранными очками в своем активе.