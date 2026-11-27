- Конечно, никому не нравится последнее место в РПЛ. Как можно быстрее хочется от этого уйти.
Может, на нас есть лишнее давление. Нам надо выбираться из этой ситуации. Мы все профессионалы, все всё понимают. Другого выхода у нас нет, - цитирует Юрганова "Чемпионат".
Напомним, что в ноябре воронежский "Факел" объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера, ранее он возглавлял махачкалинское "Динамо". По итогам 15 сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "огнеопасные" сыграют на домашнем стадионе с московским "Спартаком".