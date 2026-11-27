- "Локомотив" должен оттолкнуться от низа турнирной таблицы. Состав команды точно не соответствует зоне вылета. Команда останется в РПЛ.
Овчинников вытащит "Локомотив", он лидер по натуре. Такой человек точно объединит вокруг себя весь клуб.
Тренерский штаб у него тоже не промах. Каждое имя заслуживает уважения, - цитирует Федорова Metaratings.
В ноябре московский "Локомотив" объявил об отставке Михаила Галактионова, работавшего в клубе с 2022 года, с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Овчинников - под его руководством команда одержала победу над "Родиной" в РПЛ (1:0) и уступила "Ростову" (0:2) в Кубке России.
После 15 сыгранных туров "железнодорожники" занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 14 набранными очками в своем активе.