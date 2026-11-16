Открытие манежа в Челябинске и очередная осечка "Сочи". Обзор матчей 19-го тура Первой лиги

В Челябинске открылся манеж на 3 тысячи зрителей, в первом матче команда из Танкограда принимала "Велес" и быстро забила - Кочиев после навеса Мирошниченко с углового головой расстрелял цель, забив во второй встрече кряду. Гости отыгрались достаточно быстро - Гираев после удачного отбора одноклубника ворвался в штрафную и нанес удар под перекладину. А хозяева в ответ стрельнули дуплетом - отличное дальнее попадание записал на свой счёт Мирошниченко, а затем уже Урванцев с 20 метров уложил мяч в левый нижний угол.
В начале второго тайма снова забил Кочиев - удар Гаджимурадова со штрафного получился сложным для Самока, а Хетаг был первым на отскоке. Сам Рамазан также был близок к одиннадцатому голу, но обводящим ударом не попал в дальний угол. В середине второй 45-минутки "крылатые быки" сократили отставание - Гираев головой замкнул подачу Шубина с левого края штрафной. Тут же Корольков мог забивать с левого края штрафной, но штанга сыграла за хозяев. 4:2 - "Челябинск" одерживает третью победу подряд под руководством Алексея Мелёшина и выбирается уже на восьмое место, "Велес" же пока сохраняет пятую позицию.
"Сочи" не смог переиграть "Шинник"
"Сочи" после двух сухих поражений принимал "Шинник" с намерением прервать эту серию, однако голкипер гостей Янович, который пришел на смену перебравшемуся в стан "барсов" Митрову был против. В начале игры экс-игрок ярославцев Фёдоров не переиграл голкипера, а у гостей из вратарской не смог попасть в створ Азявин. Ближе к перерыву Фёдоров головой направил мяч в перекладину, а затем Магаль не пробил Яновича. Вскоре мяч побывал в воротах гостей, однако Осипову перед результативным касанием мяч попал в руку.
После перерыва Фёдоров пытался заработать пенальти, однако получил лишь предупреждение за симуляцию, а затем после прострела Захара Магаль пробил в соперника. Был и опасный удар Игнатова с разворота, и попытка обводящего удара Михаила, но Янович всякий раз тащил. Последний шанс был у Барта, который исполнял штрафной с 20 метров, но мяч прошел чуть выше створа. 0:0 - "Сочи" в третьем матче подряд не может забить, "Шинник" снова выходит на 50-процентный показатель ничьих.
"Торпедо" победило в Ульяновске
В стартовом матче второго круга турнира "Волга" принимала "Торпедо". Гости начали поактивнее, и если Окоронкво в самом дебюте не попал, то Юшин на 12-й минуте отменно попал с линии штрафной с разворота. Как тут не вспомнить, что Александр в первом круге забил ульяновцам дважды и принес тем самым победу, правда, с тех пор много воды утекло. Волжане ответили неплохим залпом от Никитина, но мяч угодил в перекладину, а удар Саплинова головой парировал Солдатенко.
Во второй половине Саплинов со штрафного с левого фланга едва не попал в ворота, а в ответ Бородин неприятно пробивал головой, но Шакеров отбил мяч после отскока от газона. Хозяевам же отчаянно не хватало точности - Костин и дважды Никитин пробивали с хороших позиций мимо створа. За четверть часа до конца Каштанов подвёл свою команду - после фола в борьбе с Быковым Алексей пнул в бок лежавшего соперника и получил красную карточку, однако на исходе это не сказалось. 0:1 - "Торпедо" одерживает вторую победу подряд с Вячеславом Вашкевичем, а общая беспроигрышная серия достигла семи игр, "Волга" же после неплохой серии проигрывает во второй раз кряду.
Четвертая победа "СКА-Хабаровска" подряд
Ещё совсем недавно "СКА-Хабаровск" шёл на последнем месте, но ситуация с Сергеем Жуковым начала потихоньку исправляться. В воскресенье дальневосточники принимали "Ленинградец", который полторы недели назад прошли в Кубке России по пенальти. Гости из Ленинградской области доставили немало хлопот Штепе и компании, однако никак не могли забить. Зато хозяевам на 26-й минуте помог шикарный дальний удар Блиева точно в правую "девятку".
Перед перерывом свой точный удар из штрафной нанес Школик, однако гол не был засчитан из-за оффсайда, а во второй половине Жиров пробил в перекладину после подачи с углового. У противоположных ворот Штепа нейтрализовал выход Яковлева, а Макаров обводящим ударом едва не попал в дальнюю "девятку". 1:0 - "СКА-Хабаровск" побеждает в четвертый раз подряд, не пропуская на этом отрезке, и поднимается на двенадцатое место, обходя в том числе и "Ленинградец".
Триллер в Уфе
Неожиданно веселый матч выдали "Уфа" и костромской "Спартак". Гости забили быстрый гол - Маляров исполнил угловой с левого фланга, а в толчее на дальней штанге удачно сработал Тарасов. Однако через несколько минут хозяева отыгрались - дальний удар Тарбы пришелся в штангу, а на добивании Ортис отправил мяч в открытый угол. А перед перерывом хозяева уже вышли вперед - Исаев пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета оказался недосягаем для Гайдаша.
После перерыва концентрация моментов минимизировалась, однако за четверть часа до конца красно-белые отличились во второй раз - дальний удар Немченко застал врасплох Беленова. Однако тут же гости зевнули рывок Ортиса, которого пришлось сбивать Гайдашу, а сам колумбиец пенальти реализовал, хотя голкипер и был близок к сэйву. В концовке Агеян не смог реализовать выход один на один, за что подопечные Омари Тетрадзе поплатились в компенсированное время - мяч попал в руку Ортису, а Калмыков с "точки" переиграл Беленова, оформив пятнадцатый гол в сезоне. 3:3 - Кострома не смогла догнать "Велес", а "Уфа" пропустила вперед "Челябинск".
Остальные матчи 19-го тура пройдут 25-26 ноября.