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"Бетис" хочет арендовать Миши Батшуайи

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, играющий на правах аренды в "Валенсии", может сменить команду.

По информации A Bola, бельгийцем интересуется "Бетис", который готов также арендовать Батшуайи.

Конкуренцию "Бетису" может составить "Монако", который ищет форварда и рассматривает кандидатуру Батшуайи.
Теги: Ла Лига Бетис Валенсия Батшуайи
Сегодня, 08:27
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