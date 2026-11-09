Корнеев оценил победу "Барселоны" над мадридским "Атлетико": Фермин - монстр

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Хулиан Альварес, понятно, хотел доказать, что зря его не подписали в "Барселону". Забил, но не хватило мастерства и духа. Он слишком нервно подошёл к игре и не сделал никакой разницы. Даже половины денег не стоит, которые за него просит "Атлетико".

- Фермин действительно футбольный монстр, он как никто чувствует игровые моменты и зоны, где он может нанести ощутимый ущерб сопернику. Таких игроков я называю ртутными - чем меньше пространства, тем комфортнее они себя чувствуют. Плюс он почти одинаково работает двумя ногами, очень хорош в комбинациях, у него прекрасное исполнение! Поэтому не удивлён его супер статистике!Что касается отсутствия Родри, то не думаю, что это как-то ускорило игру "Барсы". С ним при любых вариантах намного лучше контроль игры. Педро и Родри два опорника и "восьмерка" в одном лице, они как гибриды вращаются на поле, покрывая множество зон! Нужно использовать их в каждом матче максимум времени.Слишком переоцененный игрок! Создали кучу моментов, но забили лишь один гол. С "Барсой" это слишком расточительно. «Атлетико» провёл прекрасный матч, но эти детали определяют результат!Михаил Пукшанский, Rusfootball.info