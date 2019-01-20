Серхио Рамос провел 450-й матч в Ла Лиге

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос провел 450-й матч в чемпионате Испании.19 января "Реал" обыграл "Севилью" в рамках 20-го тура испанского чемпионата со счетом 2:0.Стоит отметить, что Рамос сыграл за "Реал" 411 матчей. Еще 39 он провел в составе "Севильи".Всего в своей карьере защитник выходил на поле 805 раз — 594 матча за "Реал" и 50 за "Севилью" во всех турнирах, а также в его активе 161 игра за сборную Испании.