Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
полная таблица

Алавес (Испания)

Реал
Мадрид		22:0003.02.19Алавес
Алавес0 - 128.01.19Райо
Вальекано

Валенсия (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Валенсия3 - 026.01.19Вильярреал

Новости партнеров

Форвард "Алавеса" Собрино стал партнером Черышева в "Валенсии"

Форвард "Алавеса" Рубен Собрино продолжит карьеру в "Валенсии".

Соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано на 3,5 года



В текущем сезоне Ла Лиги Собрино провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.
Теги: Алавес Валенсия Ла Лига
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