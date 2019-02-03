Форвард "Алавеса" Собрино стал партнером Черышева в "Валенсии"

Comunicado oficial I Rub?n Sobrino ??https://t.co/55I1WVY3Uq — Valencia CF ?? (@valenciacf) January 31, 2019

Форвард "Алавеса" Рубен Собрино продолжит карьеру в "Валенсии".Соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано на 3,5 годаВ текущем сезоне Ла Лиги Собрино провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.