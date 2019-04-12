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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
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Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
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Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Яя Туре: Месси довольно странный персонаж

Экс-полузащитник "Барселоны" Яя Туре рассказал о том, как играл бок о бок с Лионелем Месси.

"Когда Месси получает мяч, его сразу окружают 3-4 игрока. Он находится на другом уровне. Обычно он мало говорит, всегда сосредоточен на футболе. Месси идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж, но таких, как он, мало.

Когда ты тренируешься с ним, то приспосабливаешься, а Месси приспосабливается к тебе. В итоге он помогает завоевывать титулы", — цитирует Туре Mundo Deportivo.
Теги: Месси Туре Барселона
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:22)
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Болеет за:
«Спартак»
.... Месси странный игрок, ни разу не мог на него накапать за проявление РАСИЗМА....
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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