Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|32
|32
|17
|Вальядолид
|32
|31
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Денис Черышев в заявке "Валенсии" на матч с "Леванте"
Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на матч 32-го тура чемпионата Испании против "Леванте".
Вратари – Риверо, Нету;
защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини;
полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин;
нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино.
Вратари – Риверо, Нету;
защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини;
полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин;
нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино.
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