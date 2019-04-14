Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Эспаньол
Эйбар
Леганес
Жирона
Леванте
Сельта
Вальядолид
Вильярреал
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 31 46
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вальядолид 32 31
18 Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Денис Черышев в заявке "Валенсии" на матч с "Леванте"

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на матч 32-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

Вратари – Риверо, Нету;

защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини;

полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин;

нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино.
Теги: Валенсия Леванте
Сегодня, 18:56
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