Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании.Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году — Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.Стоит отметить, что 11 апреля Королевская испанская федерация футбола дисквалифицировала Косту на восемь матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:2).