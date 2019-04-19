Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста не пришел на утреннюю тренировку команды 187 апреля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у 30-летнего футболиста нет проблем со здоровьем.

17 апреля утром он приехал на клубную базу, но не разминался с партнерами по команде по собственной инициативе.

Игрок мог так поступить из-за возможного штрафа, который могли наложить на него "матрасники". Косту уведомили о том, что в клубе дисциплинарные органы расследуют его поведение после полученной дисквалификации на восемь матчей.

В "Атлетико" уверены, что оскорбление Костой судьи в игре Ла Лиги с каталонской "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу.

"Газета.ру"
Теги: Коста Атлетико Ла Лига
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 12:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Гнилое яблоко- только на выброс!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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