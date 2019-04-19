Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста не пришел на утреннюю тренировку команды 187 апреля, сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, у 30-летнего футболиста нет проблем со здоровьем.17 апреля утром он приехал на клубную базу, но не разминался с партнерами по команде по собственной инициативе.Игрок мог так поступить из-за возможного штрафа, который могли наложить на него "матрасники". Косту уведомили о том, что в клубе дисциплинарные органы расследуют его поведение после полученной дисквалификации на восемь матчей.В "Атлетико" уверены, что оскорбление Костой судьи в игре Ла Лиги с каталонской "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу.