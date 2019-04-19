Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико"
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста не пришел на утреннюю тренировку команды 187 апреля, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у 30-летнего футболиста нет проблем со здоровьем.
17 апреля утром он приехал на клубную базу, но не разминался с партнерами по команде по собственной инициативе.
Игрок мог так поступить из-за возможного штрафа, который могли наложить на него "матрасники". Косту уведомили о том, что в клубе дисциплинарные органы расследуют его поведение после полученной дисквалификации на восемь матчей.
В "Атлетико" уверены, что оскорбление Костой судьи в игре Ла Лиги с каталонской "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу.
"Газета.ру"
По информации источника, у 30-летнего футболиста нет проблем со здоровьем.
17 апреля утром он приехал на клубную базу, но не разминался с партнерами по команде по собственной инициативе.
Игрок мог так поступить из-за возможного штрафа, который могли наложить на него "матрасники". Косту уведомили о том, что в клубе дисциплинарные органы расследуют его поведение после полученной дисквалификации на восемь матчей.
В "Атлетико" уверены, что оскорбление Костой судьи в игре Ла Лиги с каталонской "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу.
"Газета.ру"
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