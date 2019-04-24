Испания Ла Лига 2018/19 
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Леванте
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Внешность Жерара Пике восхитила его одноклубника

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артур высказался относительно внешности товарища по команде Жерара Пике.

Бразильский футболист восхитился чертами защитника сине-гранатовых.

"Пике очень высокий, красивый. Кажется, будто он все время в образе жениха на свадьбе. Он такой человек, который во всем найдет повод для шутки", – заявил Артур в интервью De Sola.

За 24 матча в Ла Лиге хавбек сделал одну результативную передачу, в то время как Пике в 31 игре оформил четыре гола и сделал два ассиста.

"Газета.ру"
Теги: Пике Барселона Ла Лига
Сегодня, 14:48
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