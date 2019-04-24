Внешность Жерара Пике восхитила его одноклубника

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артур высказался относительно внешности товарища по команде Жерара Пике.Бразильский футболист восхитился чертами защитника сине-гранатовых."Пике очень высокий, красивый. Кажется, будто он все время в образе жениха на свадьбе. Он такой человек, который во всем найдет повод для шутки", – заявил Артур в интервью De Sola.За 24 матча в Ла Лиге хавбек сделал одну результативную передачу, в то время как Пике в 31 игре оформил четыре гола и сделал два ассиста.