Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил повреждение.

Как передает официальный сайт клуба, у француза диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра. Отмечается, что о сроках восстановления станет известно позднее.

Футболист не сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Бензема Реал Ла Лига
Сегодня, 17:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама