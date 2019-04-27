Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил повреждение.Как передает официальный сайт клуба, у француза диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра. Отмечается, что о сроках восстановления станет известно позднее.Футболист не сможет принять участие в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано".В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач.