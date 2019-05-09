"Реал" готов перевести Бэйла в дубль

Руководство мадридского "Реала" любыми способами хочет избавиться от полузащитника команды Гарета Бэйла.По информации The Sun, верхушку клуба остались не устраивает заявление агента игрока Джонатана Барнетта, который сказал, что его подопечный хочет остаться в команде до истечения соглашения."Сливочные" надеются, что валлиец пожелает перейти в другой клуб в летнее трансферное окно.В "Реале" согласны даже сдать футболиста в аренду или заплатить тому часть компенсации по зарплате, если он отправится к новой команде с понижением оклада. Если же 29-летний вингер не пойдет на такое, "Реал" отправит его в дубль.