Тренер "Валенсии": этот матч должен быть не самым лучшим днем для Месси

Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Тораль рассказал о неудержимости капитана "Барселоны" Лионела Месси."Всем знают, насколько сине-гранатовые опасны в атаке. Так что мы готовимся идеально сыграть в обороне. Я считаю, что большинство тренеров просто не знает, как остановить Месси. Думаю, мы сможем лишь попытаться ограничить его участие в игре, особенно на тех участках поля, где он может нести максимальную опасность нашим воротам. Ну и рассчитывать на удачу, конечно.Мы хотим сделать так, чтобы этот матч был не лучшим днем в его жизни", - цитирует Тораль El Mundo Deportivo.