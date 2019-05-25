Тренер "Валенсии": этот матч должен быть не самым лучшим днем для Месси

Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Тораль рассказал о неудержимости капитана "Барселоны" Лионела Месси.

"Всем знают, насколько сине-гранатовые опасны в атаке. Так что мы готовимся идеально сыграть в обороне. Я считаю, что большинство тренеров просто не знает, как остановить Месси. Думаю, мы сможем лишь попытаться ограничить его участие в игре, особенно на тех участках поля, где он может нести максимальную опасность нашим воротам. Ну и рассчитывать на удачу, конечно.

Мы хотим сделать так, чтобы этот матч был не лучшим днем в его жизни", - цитирует Тораль El Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Месси Валенсия Ла Лига
Сегодня, 17:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама