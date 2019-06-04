Лука Йович официально перешел в "Реал"

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович стал футболистом "Реала", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Контракт с игроком подписан на шесть лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач.
Теги: Йович Айнтрахт Реал
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