"Барселона" в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

Руководство каталонской"Барселоны" в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.

До 30 июня сине-гранатовые хотят продать вратарей Яспера Силлессена и Адриана Ортолу, защитников Марка Кукурелью и Серхи Паленсию, а также хавбеков Дениса Суареса, Андре Гомеша и Рафинью.

"Чемпионат.сом"
Теги: Барселона Ла Лига
Сегодня, 16:58
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