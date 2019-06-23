"ПСЖ" отказал "Барселоне" в покупке Неймара

TF1 сообщает, что каталонцы не смогли договориться с парижанами насчёт покупки Неймара.

"Сине-гранатовые" сделали запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как "ПСЖ" не планирует расставаться с форвардом. До этого сообщалось, что Неймар написал игрокам "Барселоны", что он скоро вернётся.

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола. В минувшем сезоне бразилец забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах Лиги 1.

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Теги: ПСЖ Барселона Неймар
Сегодня, 19:12
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