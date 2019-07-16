Гарет Бэйл готов на бесплатный трансфер из "Реала"

Агент хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о планах валлийца на будущее, сообщает AS.

По информации источника, игрок рассчитывает на бесплатный переход из стана "сливочных". Руководство мадридцев может согласиться на это ради избавления от финансовой нагрузки в виде зарплаты игрока.

В данный момент годовой оклад Бейла составляет €30 млн. Соглашение с "королевским клубом" истекает через три года.

По словам агента, он готов помочь своему клиенту найти клуб, который согласится на бесплатный трансфер.

"Газета.ру"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бэйл Реал Ла Лига
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