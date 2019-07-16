Гарет Бэйл готов на бесплатный трансфер из "Реала"

Агент хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о планах валлийца на будущее, сообщает AS.По информации источника, игрок рассчитывает на бесплатный переход из стана "сливочных". Руководство мадридцев может согласиться на это ради избавления от финансовой нагрузки в виде зарплаты игрока.В данный момент годовой оклад Бейла составляет €30 млн. Соглашение с "королевским клубом" истекает через три года.По словам агента, он готов помочь своему клиенту найти клуб, который согласится на бесплатный трансфер.