Зинедин Зидан: Хамес — проблема руководства "Реала", но не моя

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу ситуации с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.— Хамес Родригес — это проблема для клуба. Вопросы о его будущем в «Реале» должны решаться только между ним и руководством клуба, но не мной, — передает слова Зидана Goal.com.Ранее в СМИ стало известно о том, что активную борьбу за 28-летнего колумбийца ведут "Наполи" и мадридский "Атлетико".В прошлом сезоне Хамес играл на правах аренды за "Баварию". Он провел 20 матчей в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал три результативные передачи.