Новобранец мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш заявил, что успехи на клубном уровне для него приоритетнее, чем победа на чемпионате мира, и добавил, что справится с давлением из-за своей большой трансферной стоимости.
"Я бы предпочёл выиграть "Золотой мяч", Лигу чемпионов и чемпионат Испании за один год, чем чемпионат мира. Мне всё равно, сколько стоил мой трансфер. Это моя работа, и я должен знать, как справиться с этим", – приводит слова Фелиша испанское издание Marca.
Трансфер форварда "Бенфики" Жоау Фелиша в "Атлетико" за € 126 млн стал самым дорогим для португальских игроков. Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошёлся "матрасникам" дороже, нежели прошлым летом туринский "Ювентус" заплатил "Реалу" за Криштиану Роналду — € 117 млн.
Чемпионат
Фелиш: лучше за один год выиграть "ЗМ", ЛЧ и Ла Лигу, нежели чемпионат мира
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