"Барселона" предложит Месси бессрочный контракт до конца карьеры

"Барселона" намерена предложить нападающему Лионелю Месси бессрочный контракт, который будет действовать до окончания карьеры игрока, сообщает Mundo Deportivo.Нынешнее соглашение 32-летнего бомбардира с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. В контракте есть пункт о возможности продления еще на год, однако руководство каталонского клуба хочет предложить Лионелю договор, который завершится вместе с окончанием его карьеры.Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу понимает, что Месси интересны не только деньги, поэтому постарается собрать как можно лучший состав, чтобы снова победить в Лиге чемпионов. В последний раз каталонцы выигрывали этот турнир в 2015 году. Сам Месси неоднократно заявлял, что с радостью завершит карьеру именно в "Барселоне".Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Он находится в системе каталонского клуба с 13 лет, а его дебют в первой команде состоялся в 2004 году, когда нападающему было 17 лет. Возможное продление контракта может стать десятым в карьере Лионеля.