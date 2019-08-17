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Стало известно, за сколько "Бавария" сможет выкупить у "Барселоны" Коутиньо

"Баварии" придется заплатить рекордные для клуба деньги, если мюнхенцы захотят выкупить у "Барселоны" контракт полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports.

Напомним, "Бавария" на сезон арендует у "Барселоны" 27-летнего бразильского хавбека. За год аренды мюнхенцы заплатят сине-гранатовым 20 млн евро. Опция выкупа Коутиньо у каталонского клуба обойдется «Баварии» еще в 120 млн евро.

На данный момент самым дорогим трансфером в истории "Баварии" является покупка защитника Лукаса Эрнандеса у "Атлетико" за 80 млн евро.

Sport24.ru


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Теги: Бавария Барселона Коутиньо Ла Лига Бундеслига
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