В Испании рассказали, когда "Барселона" планирует презентовать Неймара

Стала известна возможная дата презентации в "Барселоне" нападающего "ПСЖ" Неймара.По информации El Chiringuito TV, каталонцы планируют провести мероприятие в четверг, 29 августа.В настоящее время каталонцы ведут переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего игрока. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предложили за бразильца 170 миллионов евро. Вчера стало известно, что стороны пока не достигли компромисса.