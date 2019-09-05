Висенте дель Боске: если бы я работал в "Барселоне", не возвращал бы Неймара

Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске предостерег "Барселону" от возвращения нападающего "ПСЖ" Неймара."Может, испанскому чемпионату и пошло бы на пользу его возвращение, но если бы я работал в "Барселоне", не подписывал бы Неймара.Конечно, он хороший игрок, но есть другие моменты, которые меня отталкивают. Если бы "Барселона" провела опрос среди болельщиков, уверен, против его возвращения проголосовали бы более 50%", - цитирует дель Боске as.com.