Cirque du Soleil представит шоу по жизни Месси 10 октября в Барселоне

Компания Cirque du Soleil представит свое новое шоу по мотивам жизни и карьеры лидера "Барселоны" Лионеля Месси 10 октября. Как сообщает Marca, представление под названием "Messi 10" будет демонстрироваться в "Парк Форуме" в Барселоне в течение месяца.В описании шоу говорится, что "зрителей ждет невероятное 90-минутное приключение, сочетающее в себе волнующие трюки и трогающий душу поэтизм". Каждое представление смогут посетить до 3000 человек.