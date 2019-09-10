Жерар Пике: приглашу всех игроков "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса

Защитник "Барселоны" Жерар Пике, который является одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, выкупившей права на проведение Кубка Дэвиса, заявил, что с удовольствием пригласит игроков команд-соперниц "Барсы" - "Реал" и "Атлетико" — на предстоящий теннисный турнир."Планирую ли пригласить Переса (Флорентино Перес, президент "Реала") на Кубок Дэвиса? Конечно, я его приглашу. Футбол — это одно, а теннис — совсем другое. Я и всех игроков "Реала" и "Атлетико" приглашу присоединиться к этому шоу.Нужно отделять одно от другого. Одно дело, когда мы играем в футбол, между нами соперничество. Другое дело — наблюдать с трибун за теннисом. Уверен, что игроки "Реала" и "Атлетико" захотят увидеть, как Рафа Надаль и испанская команда попытаются выиграть свой шестой титул", — цитирует Пике Goal.