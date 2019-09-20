Эрнесто Вальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт "Барселоне" результаты

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура испанской Примеры с "Гранадой"."В гостевых встречах мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся. В матче с "Осасуной" мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Такие встречи могут определять судьбу чемпионата."Гранада" хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. "Гранада" играет энергично и широко действует в нападении. Их успешный старт — результат упорной работы. Мы едем туда за победой.Посмотрим, займёт ли Дембеле место Фати. Пока они не играли и даже не тренировались вместе. Месси выглядел хорошо в матче с "Боруссией", несмотря на то что ранее не играл. Надеемся, он наберёт форму и принесёт нам результаты", - цитирует Вальверде Marca.