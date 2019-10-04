Нападающий "Атлетико" Диего Коста признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро, сообщает El Mundo.
Коста присутствовал на суде, где признал свою вину и принял наказание в виде шестимесячного срока лишения свободы, которое будет заменено штрафом.
Футболист уже возместил налоговой всю сумму, однако дополнительно должен будет заплатить еще 600 тысяч евро.
Косте вменяется сокрытие доходов от имиджевых прав. В 2014 году футболист заключил контракт с фирмой спортивной одежды Adidas на 800 тысяч евро. Игрок должен был заплатить налоги от этой сделки в казну Испании, однако не сделал этого, поскольку вскоре переехал в Англию, где стал выступать в составе «Челси».
Sport24.ru
Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»