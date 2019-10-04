Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро

Нападающий "Атлетико" Диего Коста признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро, сообщает El Mundo.Коста присутствовал на суде, где признал свою вину и принял наказание в виде шестимесячного срока лишения свободы, которое будет заменено штрафом.Футболист уже возместил налоговой всю сумму, однако дополнительно должен будет заплатить еще 600 тысяч евро.Косте вменяется сокрытие доходов от имиджевых прав. В 2014 году футболист заключил контракт с фирмой спортивной одежды Adidas на 800 тысяч евро. Игрок должен был заплатить налоги от этой сделки в казну Испании, однако не сделал этого, поскольку вскоре переехал в Англию, где стал выступать в составе «Челси».