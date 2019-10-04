» » Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро

Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро

Нападающий "Атлетико" Диего Коста признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро, сообщает El Mundo.

Коста присутствовал на суде, где признал свою вину и принял наказание в виде шестимесячного срока лишения свободы, которое будет заменено штрафом.

Футболист уже возместил налоговой всю сумму, однако дополнительно должен будет заплатить еще 600 тысяч евро.

Косте вменяется сокрытие доходов от имиджевых прав. В 2014 году футболист заключил контракт с фирмой спортивной одежды Adidas на 800 тысяч евро. Игрок должен был заплатить налоги от этой сделки в казну Испании, однако не сделал этого, поскольку вскоре переехал в Англию, где стал выступать в составе «Челси».

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Коста Атлетико Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Василий Уткин - о "МЮ" и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса
Диего Коста признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,1 млн евро
На матч "Интер" - "Ювентус" продано билетов на 6,5 млн евро. Это рекорд Серии А
СМИ: Дзаппакоста повредил крестообразную связку колена
Юрген Клопп: уйду из "Ливерпуля", если клубное ТВ выложит запись моего общения с игроками в раздевалке 4
Андрей Канчельскис: мне никто звонил. Значит, "МЮ" Соболевым не интересуется 9
Сборная Италии объявила заявку на отборочные матчи Евро-2020
Генеральный директор "Крыльев" прокомментировал интерес "МЮ" к Соболеву
Сергей Шавло: у Черенкова было недовольство собой. А сейчас - выиграли, и всё хорошо 3
Артем Дзюба: всячески буду помогать Караваеву в "Зените", мне уже звонил Слуцкий с указаниями 1
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым 16
Карло Анчелотти готов покинуть "Наполи" до окончания контракта 2
Дидье Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Веркотерен возглавил "Андерлехт"
Дивеев и Магнуссон прошли обследование
Гол вратаря на 94-й минуте принёс "Краснодару-3" победу в матче с "Интером" (видео) 3
"Спорт-Инжиниринг" хочет отсудить 112,8 млн рублей у дочерней структуры оргкомитета ЧМ-2018
Нас ждёт безумное воскресенье. Все топы РПЛ сыграют в один день 4
"Сент-Этьен" расстался с главным тренером
Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре 1
Нападающий "Арсенала" Мартинелли признан игроком недели в Лиге Европы
Александр Медведев: ценим каждую минуту, проведенную Маркизио на поле. Это благородный человек 14
Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный 9
Арнольда Шварценеггера впечатлил стадион "Зенита": просто фантастика! 22
Школьник с прической Ибрагимовича станет игроком академии "Локомотива" на 3 дня 1
Александр Бубнов: игра "Краснодара" далека от идеала, но этого им хватит в матче со "Спартаком" 13
Красивый удар с лета форварда "Барселоны" Суареса признан голом недели в Лиге чемпионов
Маурисио Почеттино: хочу остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет
Хасанби Биджиев: ничего не предвещало поражения ЦСКА 1
Дмитрий Хомуха: ЦСКА и "Краснодару" не хватает глубины состава
Все новости