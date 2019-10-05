Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата Испании против "Севильи". Об этом сообщает Goal.
Наставник отметил хорошее настроение своих главных звезд.
"Месси и Суарес снова в строю. Они продемонстрировали свой уровень в матче с миланским "Интером". В воскресенье станет ясно, начнут ли они матч с первых минут или выйдут на поле позже. Оба игрока в этом сезоне столкнулись с травмами, но мы хотели бы, чтобы они играли как можно чаще", — заявил Вальверде.
"Газета.ру"
Эрнесто Вальверде: Месси и Суарес снова в строю
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