"Барселона" проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику "Шальке" Ариту

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Шальке" Амина Арита.По информации Sport.es, скауты каталонского клуба присутствуют на сегодняшнем матче восьмого тура Бундеслиги между гельзенкирхенцами и "Хоффенхаймом", где наблюдают за игрой 22-летнего футболиста."Шальке" купил марокканца летом 2017 года у «Нанта» за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел за кобальтовых семь встреч в чемпионате Германии, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.