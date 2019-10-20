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"Барселона" проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику "Шальке" Ариту

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Шальке" Амина Арита.

По информации Sport.es, скауты каталонского клуба присутствуют на сегодняшнем матче восьмого тура Бундеслиги между гельзенкирхенцами и "Хоффенхаймом", где наблюдают за игрой 22-летнего футболиста.

"Шальке" купил марокканца летом 2017 года у «Нанта» за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел за кобальтовых семь встреч в чемпионате Германии, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Sport24.ru


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Теги: Арит Барселона Ла Лига Шальке Бундеслига
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