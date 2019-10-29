Видаль о ситуации в "Барселоне": я недоволен

Полузащитник каталонского клуба заявил, что недоволен игровым временем, но при этом не хочет покидать сине-гранатовых:



- Я буду усердно работать, чтобы не покидать этот клуб и вносить свой вклад в решение наших задач на сезон. Но я недоволен, даже с учетом того, что я пытаюсь справиться с этой ситуацией и заработать место в стартовом составе.



Я всю свою карьеру много работал, момент для меня еще не пришел, но я спокоен, так как знаю, что это произойдет.



Я не могу найти объяснения. Есть разные точки зрения о футболе, есть решения, которые тренер должен принять. Я пытаюсь помогать команде, когда я играю, - приводит слова игрока Football Italia.