» » Главный тренер "Леганеса" назвал Лео негодяем: если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов

Главный тренер "Леганеса" назвал Лео негодяем: если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов

На днях возглавивший "Леганес" мексиканский специалист Хавьер Агирре готовится к серьезному испытанию: 23 ноября его команда примет в матче 14-го тура Ла Лиги "Барселону" с ее феноменальным нападающим Лионелем Месси. Агирре пошутил на тему того, как помешать Месси забивать со штрафных — аргентинец за последние три сезона забил со штрафных больше голов, чем любой отдельно взятый клуб из топ-5 национальных лиг Европы.

"Я понятия не имею, как остановить Месси, потому что командам под моим руководством этого никогда не удавалось, насколько помню. Может быть, за ничейку удавалось зацепиться.

Я поражаюсь, для него штрафной удар почти как пенальти. Один из моих помощников сегодня предложил не ставить стенку перед Месси в случае штрафного. Я ему сказал: "Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра (вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр) и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!

Мы много обсуждали возможные способы не дать ему забить. Одного парня поставить у штанги, другой пусть лежит на газоне… Мы 20 тысяч способов перебрали. Но самый логичный способ — избежать ненужных фолов. Но в то же время этот способ невозможен, потому что этот негодяй убегает от вас", - цитирует Агирре Cadena SER.

Sport24.ru


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Теги: Леганес Месси Барселона Ла Лига
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