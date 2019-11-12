Главный тренер "Леганеса" назвал Лео негодяем: если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов

На днях возглавивший "Леганес" мексиканский специалист Хавьер Агирре готовится к серьезному испытанию: 23 ноября его команда примет в матче 14-го тура Ла Лиги "Барселону" с ее феноменальным нападающим Лионелем Месси. Агирре пошутил на тему того, как помешать Месси забивать со штрафных — аргентинец за последние три сезона забил со штрафных больше голов, чем любой отдельно взятый клуб из топ-5 национальных лиг Европы."Я понятия не имею, как остановить Месси, потому что командам под моим руководством этого никогда не удавалось, насколько помню. Может быть, за ничейку удавалось зацепиться.Я поражаюсь, для него штрафной удар почти как пенальти. Один из моих помощников сегодня предложил не ставить стенку перед Месси в случае штрафного. Я ему сказал: "Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра (вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр) и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!Мы много обсуждали возможные способы не дать ему забить. Одного парня поставить у штанги, другой пусть лежит на газоне… Мы 20 тысяч способов перебрали. Но самый логичный способ — избежать ненужных фолов. Но в то же время этот способ невозможен, потому что этот негодяй убегает от вас", - цитирует Агирре Cadena SER.